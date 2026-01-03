Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»

Алаев высказался о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной РФ.

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что в ситуации с возможным голом экс‑форварда сборной России Александра Кержакова в ворота Германии нужно действовать по регламенту.

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

— На кого правильнее засчитать гол — на Аршавина или Кержакова?

— Есть официальная процедура, есть регламент. Те, кто проводят соревнования, делают все всегда по регламенту, — сказал Алаев.