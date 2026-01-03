Сергей Кирьяков: «Талалаев под давлением и понимает, что в каких-то моментах надо себя сдерживать. Он умный парень, сделает выводы»

Кирьяков: Талалаев понимает, что в каких-то моментах надо себя сдерживать.

Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался об эмоциональности тренера «Балтики» Андрея Талалаева .

«Талалаев под давлением, он вышел на новый для себя уровень. Здесь непросто работать, Зная Андрея, у него и раньше, в Первой лиге, такие ситуации возникали. Он не раз и не два приглашался на КДК. Такое бывает. Для него это тоже определенный опыт, он понимает, что в каких-то моментах надо себя сдерживать. Сейчас нужно перевести дух и подумать над этим.

Он учится и не так быстро, если не ошибаюсь, он дважды вылетал со своими командами из Премьер-лиги. Это тоже был опыт, из которого он выжал максимум. Сейчас даже мысли нет, что Талалаев покажет не такой сильный результат. Своей работой он это заслужил — о нем много говорят, на него обращают много внимания. Он умный парень, сделает выводы и в дальнейшем таких моментов будет меньше или вообще не будет», — сказал Кирьяков.