Ловчев о «Спартаке»: «Ощущение, что руководители не понимают, куда надо двигаться. Пока все так, как сейчас, можно забыть о титулах»

Ловчев о «Спартаке»: ощущение, что руководители не понимают, куда надо двигаться.

Экс-игрок «Спартака » Евгений Ловчев считает, что красно‑белым нужно разобраться в системе управления клубом.

— Что делать «Спартаку», который идет шестым?

— В первую очередь разобраться в системе управления, убрать суматоху в руководстве. Непонятно, кто принимает решение о тренере, о составе. У меня ощущение, что владельцы и руководители не понимают, куда надо двигаться. Пока в «Спартаке» все так, как сейчас, можно забыть о титулах.

По игре — качество есть, но все как‑то разобрано, будто каждый действует за счет своих сильных качеств, а командной игры нет. Так чемпионство не взять, коллектив должен быть, команда.

В связи с травмой Бабича нужно усиливать защиту, есть проблемы в этой линии. Ну и в атаке сейчас больше решают номинальные полузащитники Барко и Жерсон, а Угальде и Гарсия пока так и не поймали свою игру, — сказал Ловчев.

