Кузьмичев верит в чемпионство ЦСКА: «Усилится центрфорвардом и опорником – станет реальным претендентом на золото»
Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, какие позиции надо усилить ЦСКА для борьбы за чемпионство.
После 18 туров армейцы занимают в РПЛ 4-е место.
— Прогноз на конец сезона: расставьте команды с первого по третье место.
— На первом месте — ЦСКА, второе — «Краснодар», третье — «Зенит».
— Чемпионство в первый сезон Челестини было бы чем‑то невероятным…
— Я действительно в это верю. Но для этого нужно усилиться уже этой зимой. Понятно, что команде не хватает центрального нападающего и опорного полузащитника — кого‑то, кто будет стабильно держать баланс и добавлять в атаке.
Если ЦСКА решит эти задачи на трансферном рынке, они станут реальными претендентами на золото. А победа в первый сезон под руководством Челестини? Да, это было бы круто — и для тренера, и для клуба, — сказал Кузьмичев.