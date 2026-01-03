  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кузьмичев верит в чемпионство ЦСКА: «Усилится центрфорвардом и опорником – станет реальным претендентом на золото»
7

Кузьмичев верит в чемпионство ЦСКА: «Усилится центрфорвардом и опорником – станет реальным претендентом на золото»

Кузьмичев верит в чемпионство ЦСКА, если он усилится центрфорвардом и опорником.

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, какие позиции надо усилить ЦСКА для борьбы за чемпионство. 

После 18 туров армейцы занимают в РПЛ 4-е место.

— Прогноз на конец сезона: расставьте команды с первого по третье место.

— На первом месте — ЦСКА, второе — «Краснодар», третье — «Зенит».

— Чемпионство в первый сезон Челестини было бы чем‑то невероятным…

— Я действительно в это верю. Но для этого нужно усилиться уже этой зимой. Понятно, что команде не хватает центрального нападающего и опорного полузащитника — кого‑то, кто будет стабильно держать баланс и добавлять в атаке.

Если ЦСКА решит эти задачи на трансферном рынке, они станут реальными претендентами на золото. А победа в первый сезон под руководством Челестини? Да, это было бы круто — и для тренера, и для клуба, — сказал Кузьмичев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
Владимир Кузьмичев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Ловчев: «Локомотиву» нельзя отдавать Баринова ЦСКА. Он бы любой команде помог — и «Зениту», и «Спартаку»
сегодня, 05:38
Чанов о шансах ЦСКА на чемпионство: «Я верю каждый год и верю сейчас»
сегодня, 03:16
Пономарев назвал ЦСКА фаворитом РПЛ: «Когда еще бороться за чемпионство, как не в Год Красной Лошади?»
вчера, 20:23
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном», «Аль-Фатех» против «Аль-Шабаба»
11 минут назад
Игроки «Челси» опасаются, что уход Марески может негативно повлиять на раздевалку, а из-за частой смены тренеров будет тяжело бороться за трофеи (The Athletic)
13 минут назад
Предложение «Зениту» по Жерсону должно составить не менее 25 млн (Самуэль Венансио)
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье
сегодня, 06:49
Кубок Африки. 1/8 финала. Сенегал сыграет с Суданом, Мали против Туниса
сегодня, 06:39
Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе («СЭ»)
сегодня, 06:21
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»
сегодня, 05:25
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты»
сегодня, 05:05
Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует»
сегодня, 04:55
Данни назвал Мостового лучшим игроком «Зенита» в 2025 году: «Мне действительно очень нравится его футбол»
сегодня, 03:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Лион», «Лилль» сыграет с «Ренном»
18 минут назад
Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»
26 минут назад
Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»
сегодня, 07:59
Сергей Кирьяков: «Талалаев под давлением и понимает, что в каких-то моментах надо себя сдерживать. Он умный парень, сделает выводы»
сегодня, 07:45
Ловчев о «Спартаке»: «Ощущение, что руководители не понимают, куда надо двигаться. Пока все так, как сейчас, можно забыть о титулах»
сегодня, 07:31
«Эспаньол» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:59
«Борнмут» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 06:00
«Аталанта» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 05:50
Евгений Ловчев: «Локомотиву» нельзя отдавать Баринова ЦСКА. Он бы любой команде помог — и «Зениту», и «Спартаку»
сегодня, 05:38
Дочь Никиты Симоняна: «Папа не хотел, чтобы трибуне спартаковского стадиона присвоили его имя при жизни. Он был очень скромным человеком»
сегодня, 04:39