Кузьмичев верит в чемпионство ЦСКА: «Усилится центрфорвардом и опорником – станет реальным претендентом на золото»

Кузьмичев верит в чемпионство ЦСКА, если он усилится центрфорвардом и опорником.

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, какие позиции надо усилить ЦСКА для борьбы за чемпионство.

После 18 туров армейцы занимают в РПЛ 4-е место.

— Прогноз на конец сезона: расставьте команды с первого по третье место.

— На первом месте — ЦСКА, второе — «Краснодар », третье — «Зенит ».

— Чемпионство в первый сезон Челестини было бы чем‑то невероятным…

— Я действительно в это верю. Но для этого нужно усилиться уже этой зимой. Понятно, что команде не хватает центрального нападающего и опорного полузащитника — кого‑то, кто будет стабильно держать баланс и добавлять в атаке.

Если ЦСКА решит эти задачи на трансферном рынке, они станут реальными претендентами на золото. А победа в первый сезон под руководством Челестини? Да, это было бы круто — и для тренера, и для клуба, — сказал Кузьмичев.