  • Евгений Ловчев: «Локомотиву» нельзя отдавать Баринова ЦСКА. Он бы любой команде помог — и «Зениту», и «Спартаку»
10

Евгений Ловчев: «Локомотиву» нельзя отдавать Баринова ЦСКА. Он бы любой команде помог — и «Зениту», и «Спартаку»

Ловчев: «Локомотиву» нельзя отдавать Баринова ЦСКА.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Локомотив» должен сохранить своего капитана Дмитрия Баринова.

— Нужно ли «Локомотиву» бороться за Баринова?

— Конечно, это основополагающий игрок и капитан. Нельзя отдавать его, тем более — конкурентам в ЦСКА. Возможно, новое руководство решит вопрос, это нужно делать в первую очередь. Потому что потеря Баринова скажется и на перспективах в этом сезоне, и в целом повлияет и на следующие годы. Придется искать замену, а на нашем рынке таких игроков немного. Десять лет в клубе, капитан, боец — таких терять нельзя, надо договариваться. А там в коллективе уже все обсудят и забудут, никаких конфликтов внутренних быть не должно.

— А ЦСКА Баринов бы помог?

— Безусловно, он бы любой команде помог — и «Зениту», и «Спартаку». У армейцев состав хороший, но скамейка короткая, еще и травмы мешают. Тяжело побеждать регулярно, когда нет ротации. Чтобы рассчитывать на большее, ЦСКА нужно укреплять состав под Челестини, потому что из тех, кто пришел летом, немногие действительно усилили команду. Для количества тоже нет смысла брать, вот за Баринова они, конечно, будут бороться, — сказал Ловчев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
