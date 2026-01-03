Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»
В АПЛ пройдут матчи 20-го тура.
В 20-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» сыграет с «Борнмутом».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лидсом», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» примет «Челси».
Чемпионат Англии
20-й тур
4 января 15:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
