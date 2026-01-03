  • Спортс
  • Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»
5

Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»

В АПЛ пройдут матчи 20-го тура.

В 20-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» сыграет с «Борнмутом».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лидсом», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» примет «Челси».

Чемпионат Англии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
