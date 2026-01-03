Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»

В АПЛ пройдут матчи 20-го тура.

В 20-м туре АПЛ в субботу «Арсенал » сыграет с «Борнмутом ».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед » встретится с «Лидсом », «Ливерпуль » – с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» примет «Челси».

Чемпионат Англии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

