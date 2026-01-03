Черевченко о Мухамадиеве: «Это был великий футболист. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане»

Черевченко о Мухамадиеве: это был великий футболист.

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Черевченко выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока красно-зеленых и «Спартака» Мухсина Мухамадиева.

«Это был великий футболист, да и человеком Мухсин был замечательным. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане, где помнить о нем будут всегда. Очень грустно, что он ушел из жизни, мы с ним общались и после того, как перестали быть футболистами, работали вместе», – сказал Черевченко.