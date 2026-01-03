Данни назвал Мостового лучшим игроком «Зенита» в 2025 году: «Мне действительно очень нравится его футбол»
Данни назвал Андрея Мостового лучшим игроком «Зенита» в 2025 году.
Бывший полузащитник «Зенита» Данни назвал Андрея Мостового лучшим игроком петербургского клуба в 2025 году.
«Для меня лучший игрок «Зенита» в этом году — это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет, и действительно очень нравится его футбол. Конечно, у «Зенита» много футболистов, которые могут претендовать на это звание, и выбрать одного всегда сложно. Но если говорить о моем личном мнении, то я назову Мостового», — сказал Данни.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
