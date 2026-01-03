0

Чанов о шансах ЦСКА на чемпионство: «Я верю каждый год и верю сейчас»

Чанов о шансах ЦСКА на чемпионство: я верю каждый год и верю сейчас.

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов верит в чемпионство армейцев в текущем сезоне РПЛ.

После 18 туров ЦСКА занимает в таблице 4-е место.

«Я всегда в это верю — еще тогда, когда мы были чемпионами. И с того момента я верю каждый год и верю сейчас. В концовке сбились прицелы у наших нападающих, но команда уже была во главе таблицы. Если это было, значит, они будут и дальше биться за первое место», — сказал Чанов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
Вячеслав Чанов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев назвал ЦСКА фаворитом РПЛ: «Когда еще бороться за чемпионство, как не в Год Красной Лошади?»
вчера, 20:23
ЦСКА арендует Айдына из «Фенербахче» за 650 тысяч евро с обязательным выкупом вингера за 6 млн после 6 матчей. Армейцы не подпишут Сауся из «Балтики» (Иван Карпов)
вчера, 18:20
Круговой о лучших игроках России в 2025-м: «Батраков и Кисляк. Они еще подтянутся, как и Глебов. Могут стать звездами европейского уровня»
1 января, 20:03
Главные новости
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»
40 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты»
сегодня, 05:05
Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует»
сегодня, 04:55
Данни назвал Мостового лучшим игроком «Зенита» в 2025 году: «Мне действительно очень нравится его футбол»
сегодня, 03:31
Непомнящий о Талалаеве и «Балтике»: «Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса»
сегодня, 02:58
Вингер «Эспаньола» Милья предпочел бы наступить на Ямаля, а не на Гарсию. Пост Ламина – ответ на реплику соперника
сегодня, 02:43
Шамиль Тарпищев: «Я считаю, что «Спартак» заслуживал гораздо большего в 2025 году. Однако было много тренерских ошибок»
сегодня, 01:59
Артета о Дьокереше: «Он все делает правильно, нужно лишь больше голов. От форварда в «Арсенале» такие ожидания – вокруг него будет много шума, но все получится»
вчера, 22:02
Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)
вчера, 21:51
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Борнмут» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
5 минут назад
«Аталанта» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
15 минут назад
Евгений Ловчев: «Локомотиву» нельзя отдавать Баринова ЦСКА. Он бы любой команде помог — и «Зениту», и «Спартаку»
27 минут назад
Дочь Никиты Симоняна: «Папа не хотел, чтобы трибуне спартаковского стадиона присвоили его имя при жизни. Он был очень скромным человеком»
сегодня, 04:39
«Селтик» арендовал защитника Хулиано Араухо у «Борнмута»
сегодня, 04:22
«Ювентус» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 04:00
Черевченко о Мухамадиеве: «Это был великий футболист. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане»
сегодня, 03:45
Булыкин о том, что запомнилось в 2025 году: «Поражение «ПСЖ» в КЧМ и четыре сэйва Сафонова в серии пенальти»
сегодня, 02:20
Наумов о Мухамадиеве: «Он был очень техничный и грамотный футболист, играл очень остро»
сегодня, 01:46
«Гладбах» арендовал у «Тоттенхэма» японского защитника Такаи
сегодня, 01:33