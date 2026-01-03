Чанов о шансах ЦСКА на чемпионство: я верю каждый год и верю сейчас.

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов верит в чемпионство армейцев в текущем сезоне РПЛ.

После 18 туров ЦСКА занимает в таблице 4-е место.

«Я всегда в это верю — еще тогда, когда мы были чемпионами. И с того момента я верю каждый год и верю сейчас. В концовке сбились прицелы у наших нападающих, но команда уже была во главе таблицы. Если это было, значит, они будут и дальше биться за первое место», — сказал Чанов.