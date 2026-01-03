Непомнящий о Талалаеве и «Балтике»: «Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса»

Непомнящий о Талалаеве и «Балтике»: наши тренеры могут совершать чудеса.

Валерий Непомнящий высоко оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике».

После 18 туров калининградцы занимают в РПЛ 5-е место.

«Балтика » — большая и счастливая неожиданность для нашего чемпионата. Выросла команда, которая совершает необъяснимые и невозможные вещи. Хотя я внимательно читал интервью Талалаева, в котором он объясняет этот феномен. Тем не менее восхищаюсь и удивляюсь.

Для меня это хорошо, когда тренер из игроков Первой лиги делает команду, которая способна играть в РПЛ . У нас очень сильная лига. Успех «Балтики» — это победа руководства клуба, тренерского штаба и, конечно, игроков. Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».