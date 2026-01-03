Непомнящий о Талалаеве и «Балтике»: «Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса»
Валерий Непомнящий высоко оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике».
После 18 туров калининградцы занимают в РПЛ 5-е место.
«Балтика» — большая и счастливая неожиданность для нашего чемпионата. Выросла команда, которая совершает необъяснимые и невозможные вещи. Хотя я внимательно читал интервью Талалаева, в котором он объясняет этот феномен. Тем не менее восхищаюсь и удивляюсь.
Для меня это хорошо, когда тренер из игроков Первой лиги делает команду, которая способна играть в РПЛ. У нас очень сильная лига. Успех «Балтики» — это победа руководства клуба, тренерского штаба и, конечно, игроков. Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
