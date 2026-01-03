Вингер «Эспаньола» Милья предпочел бы наступить на Ямаля, а не на Гарсию. Пост Ламина – ответ на реплику соперника
Вингер «Эспаньола» Пере Милья в преддверии дерби с «Барселоной» пошутил в эфире юмористического шоу, что предпочел бы наступить на вингера «блауграны» Ламина Ямаля, а не на вратаря Жоана Гарсию.
Во время программы один из болельщиков спросил у Мильи: «На кого бы вы наступили – на Жоана Гарсию или Ламина Ямаля?» После небольшой паузы игрок «Эспаньола» ответил рассмеявшись: «Думаю, на Ламина».
Позже Ямаль выложил фото празднования гола «Эспаньолу» перед болельщиками соперника: «Я хочу вернуться 🔵🔴😂🦶🏼», использовав эмодзи с ногой. Вероятно, это была его реакция на слова Мильи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Besoccer
