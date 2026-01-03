  • Спортс
  Булыкин о том, что запомнилось в 2025 году: «Поражение «ПСЖ» в КЧМ и четыре сэйва Сафонова в серии пенальти»
0

Булыкин о том, что запомнилось в 2025 году: «Поражение «ПСЖ» в КЧМ и четыре сэйва Сафонова в серии пенальти»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что ему запомнилось в 2025 году.

«В международном футболе удивило поражение «ПСЖ» в Кубке мира. Они все выигрывали, а здесь неожиданно проиграли «Челси». И это запомнилось. 

Со знаком плюс в Европе отмечу, наверное, что у «ПСЖ» было много побед и Матвей Сафонов отстоял и четыре пенальти взял [в серии в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго»]. Это запомнилось многим россиянам», – сказал Булыкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
