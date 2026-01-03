Шамиль Тарпищев: «Я считаю, что «Спартак» заслуживал гораздо большего в 2025 году. Однако было много тренерских ошибок»

Тарпищев: «Спартак» заслуживал гораздо большего в 2025 году.

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что «Спартак» заслуживал гораздо большего в 2025 году.

По итогам 18 туров красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Я считаю, что «Спартак» заслуживал гораздо большего в 2025 году. Однако было много тренерских ошибок, которые привели к тому, что имеем. Часто «Спартак» проигрывал первый тайм, и тренеры не всегда находили решение, как исправить положение», – сказал Тарпищев.