Наумов о Мухамадиеве: «Он был очень техничный и грамотный футболист, играл очень остро»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока красно-зеленых и «Спартака» Мухсина Мухамадиева.
«Он всегда мне очень нравился. Он был очень техничный и грамотный футболист, очень умненький. Он не отличался атлетическим здоровьем, но всегда очень грамотно выстраивал игру и играл очень остро. Мне очень жаль, и я очень переживаю по поводу его смерти», — сказал Наумов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
