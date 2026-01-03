«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
«Милан» вновь не проиграл в чемпионате Италии.
«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 16 матчей.
Сегодня «россонери» обыграли «Кальяри» (1:0) в 18-м туре чемпионата Италии.
Команда Массимилиано Аллегри не проигрывает в итальянской лиге с первого тура, когда уступила «Кремонезе» (1:2). С тех пор миланцы выиграли 11 матчей и 5 раз сыграли вничью.
«Милан» набрал 38 очков в 17 матчах и лидирует в Серии А на данную минуту. «Интер» может опередить соперника в случае победы над «Болоньей» в воскресенье.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости