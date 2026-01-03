  • Спортс
  • Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)
Игроки «Челси» ожидают назначения Лиэма Росеньора главным тренером.

Игроки «Челси» ожидают назначения Лиэма Росеньора главным тренером после ухода Энцо Марески.

Ранее сообщалось, что Росеньор, возглавляющий «Страсбур», является основным кандидатом на пост в лондонском клубе. 

«Страсбур», как и «Челси», принадлежит группе BlueCo. Росеньор ранее уже контактировал с представителями руководства лондонского клуба.

Как информирует The Telegraph, несколько ключевых игроков «синих» обсудили возможность прихода Росеньора, получив сигналы, что именно он является главным претендентом на пост тренера. 

В «Челси» намерены сделать ставку на молодого специалиста, ориентированного на работу на тренировочном поле и вписывающегося в философию клуба.

В списке кандидатов также фигурирует тренер «Порту» Франческо Фарьоли, однако заполучить его по ходу сезона может оказаться непросто.
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Telegraph
