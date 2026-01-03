Агент Кузьмичев о Головине: «Не потолок для российских игроков. Можно и нужно мечтать о «Реале», «Барселоне», «Ман Сити»

Агент Кузьмичев: пример Александра Головина – не потолок для российских игроков.

Агент Владимир Кузьмичев заявил, что выступления Александра Головина за «Монако » могут служить положительным примером для российских игроков, но не являются потолком развития карьеры.

– Успех Александра Головина в «Монако» – это пример для молодых футболистов, которые мечтают о Европе?

– Безусловно, это отличный пример. Головин доказал, что российский игрок может не просто адаптироваться в топ‑клубе, а стать ключевым, влиять на результат, забивать, отдавать голевые, быть лицом команды. Это мощный сигнал: да, мы можем.

Но если уж ставить цели, то почему останавливаться на этом? Можно и нужно мечтать выше. Головин – не потолок. Он – ступенька. А следующим уровнем может быть «Реал », «Барселона », «Манчестер Сити ». Почему бы и нет?

Футбол сегодня – это не про границы, а про уровень, характер и готовность работать. Если ты готов к вызову, если ты не боишься ошибаться и учиться, то пример Головина – это не финал. Это начало разговора о том, куда мы можем прийти, – сказал агент Владимир Кузьмичев.