«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил форварда Фелипе у «Жил Висенте». 22-летний игрок подписал контракт по схеме «4,5+1»

«Вест Хэм » объявил о подписании контракта с форвардом Пабло Фелипе .

Ране инсайдер Фабрицио Романо сообщал , что английский клуб заплатит португальскому «Жиль Висенте» более 20 млн евро.

22-летний игрок заключил соглашение на 4,5 года с возможностью продления еще на один год.

Фелипе забил 10 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне.

За лондонцев он может дебютировать в субботнем матче АПЛ против «Вулверхэмптона ».

Фото: whufc.com