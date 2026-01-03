  • Спортс
  • «Вест Хэм» за 20+ млн евро купил форварда Фелипе у «Жил Висенте». 22-летний игрок подписал контракт по схеме «4,5+1»
«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил форварда Фелипе у «Жил Висенте». 22-летний игрок подписал контракт по схеме «4,5+1»

«Вест Хэм» подписал нападающего Пабло Фелипе.

«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с форвардом Пабло Фелипе.

Ране инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что английский клуб заплатит португальскому «Жиль Висенте» более 20 млн евро.

22-летний игрок заключил соглашение на 4,5 года с возможностью продления еще на один год.

Фелипе забил 10 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне.

За лондонцев он может дебютировать в субботнем матче АПЛ против «Вулверхэмптона».

Фото: whufc.com

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Вест Хэм Юнайтед»
