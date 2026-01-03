«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил форварда Фелипе у «Жил Висенте». 22-летний игрок подписал контракт по схеме «4,5+1»
«Вест Хэм» подписал нападающего Пабло Фелипе.
«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с форвардом Пабло Фелипе.
Ране инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что английский клуб заплатит португальскому «Жиль Висенте» более 20 млн евро.
22-летний игрок заключил соглашение на 4,5 года с возможностью продления еще на один год.
Фелипе забил 10 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне.
За лондонцев он может дебютировать в субботнем матче АПЛ против «Вулверхэмптона».
