Де Дзерби о финале с «ПСЖ» в Кувейте: «Суперкубок Франции или Италии должен проводиться в этих странах, перед фанатами клубов. Я поеду, это моя работа, но я против этой идеи»
Де Дзерби: Суперкубок Франции или Италии должен разыгрываться в этих странах.
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби выступил против переноса финала Суперкубка Франции в Кувейт.
Команда итальянского тренера разыграет трофей с «ПСЖ» 8 января.
«Мое мнение остается неизменным. Оно мое собственное и не обязательно самое правильное: Суперкубок Франции или Суперкубок Италии должнен проводиться в соответствующей стране, перед болельщиками клубов.
Но я поеду в Кувейт, потому что это моя работа, и мы гордимся тем, что сыграем этот матч. С Кувейтом проблем нет, они встретят нас наилучшим образом, но я против этой идеи», – заявил Де Дзерби.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости