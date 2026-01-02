«Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Распадори, игрок взял 3-4 дня на размышления. Форвард также интересен «Лацио» и «Галатасараю»

«Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Джакомо Распадори.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , «Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Джакомо Распадори .

Ранее сообщалось , что римский клуб хочет арендовать 25-летнего форварда за 2 млн евро с выкупом за 20 млн.

У Расподари есть 3-4 дня, чтобы принять решение о своем будущем.

Также сообщается, что интерес к итальянскому нападающему проявляют «Лацио » и «Галатасарай ».

В августе «Атлетико » купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро, подписав с ним контракт на 5 лет. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .