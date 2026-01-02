Булыкин об РПЛ: «10% легионеров получают зарплаты заслуженно, остальные – нет. Игрокам среднего уровня платят очень много – это путь в никуда»

Булыкин: 90% легионеров РПЛ получают незаслуженные деньги, нужна система бонусов.

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил размер зарплат игроков Мир РПЛ .



«В чемпионате России примерно 10% от всех легионеров получают свои зарплаты заслуженно, остальные – нет. Но по-другому заманить иностранцев к нам невозможно.

В нашем чемпионате стоит присмотреться к бонусной системе, когда игрок получает деньги за свою результативность и пользу на футбольном поле.

У нас же привозят игроков среднего уровня, но платят им очень много… Зачем так делать? Это путь в никуда. Уж лучше воспитать своего игрока», – сказал Булыкин.