Булыкин об РПЛ: «10% легионеров получают зарплаты заслуженно, остальные – нет. Игрокам среднего уровня платят очень много – это путь в никуда»
Булыкин: 90% легионеров РПЛ получают незаслуженные деньги, нужна система бонусов.
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил размер зарплат игроков Мир РПЛ.
«В чемпионате России примерно 10% от всех легионеров получают свои зарплаты заслуженно, остальные – нет. Но по-другому заманить иностранцев к нам невозможно.
В нашем чемпионате стоит присмотреться к бонусной системе, когда игрок получает деньги за свою результативность и пользу на футбольном поле.
У нас же привозят игроков среднего уровня, но платят им очень много… Зачем так делать? Это путь в никуда. Уж лучше воспитать своего игрока», – сказал Булыкин.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости