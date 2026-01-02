  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев назвал ЦСКА фаворитом РПЛ: «Когда еще бороться за чемпионство, как не в Год Красной Лошади?»
8

Пономарев назвал ЦСКА фаворитом РПЛ: «Когда еще бороться за чемпионство, как не в Год Красной Лошади?»

Владимир Пономарев назвал ЦСКА фаворитом в гонке за титул в РПЛ.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал армейский клуб фаворитом в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ в текущем сезоне. На данный момент московский клуб занимает 4-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. 

– Кто ваш фаворит в чемпионской гонке?

– Лично для меня таким клубом является ЦСКА. Если подкупит пару нападающих. В этом случае армейцы будут сильными конкурентами любому клубу.

Когда еще ЦСКА бороться за чемпионство, как не в Год Красной Лошади? Но и «Краснодар» я бы не стал сбрасывать со счетов, – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Евро-Футбол»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о 48 командах на ЧМ: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо? Какие-то острова Зеленого мыса. На тех, которые в лаптях играют, никто не будет ходить! Неинтересный турнир абсолютно»
сегодня, 19:06
Мальдивы, Овьедо и лотерейные билеты. Легенды нашего футбола встретили Новый год
сегодня, 15:35
Фетисов о словах Пономарева про хоккеистов ЦСКА, выпивавших «до потери пульса»: «Не понимаю, откуда эти разговоры. Может, в 60-е такое было, но в наши годы – нет»
вчера, 17:30
Главные новости
Артета о Дьокереше: «Он все делает правильно, нужно лишь больше голов. От форварда в «Арсенале» такие ожидания – вокруг него будет много шума, но все получится»
19 минут назад
Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)
30 минут назад
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
37 минут назад
«Милан» победил «Кальяри» в гостях (1:0) – Леау забил на 50-й с паса Рабьо
41 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
42 минуты назад
Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)
сегодня, 21:21
Де Дзерби о финале с «ПСЖ» в Кувейте: «Суперкубок Франции или Италии должен проводиться в этих странах, перед фанатами клубов. Я поеду, это моя работа, но я против этой идеи»
сегодня, 20:47
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
сегодня, 20:11
«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»
сегодня, 19:55
Роналду не забил в саудовской лиге впервые с сентября. 40-летний форвард «Аль-Насра» делит с Феликсом 1-е место в гонке бомбардиров
сегодня, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Дани Алвес стал совладельцем «Сан-Жуан-де-Вера» из 3-й лиги Португалии. 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру
16 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Райо» и «Хетафе» сыграли 1:1, «Барса» встретится с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Тулузу», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
31 минуту назад
«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил форварда Фелипе у «Жил Висенте». 22-летний игрок подписал контракт по схеме «4,5+1»
48 минут назадФото
Агент Кузьмичев о Головине: «Не потолок для российских игроков. Можно и нужно мечтать о «Реале», «Барселоне», «Ман Сити»
48 минут назад
Нету об отставке Марески: «Игроки были не в курсе, все расстроены. Он отлично работал с «Челси», провел невероятный сезон. Немного грустно – тренер очень помог мне, но это футбол»
сегодня, 21:17
Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель – попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»
сегодня, 21:04
«Пепа «Челси» не получит. Гласнер доказал, что он отличный тренер». Канди посоветовал «синим» назначить австрийца из «Пэлас»
сегодня, 20:58
«Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Распадори, игрок взял 3-4 дня на размышления. Форвард также интересен «Лацио» и «Галатасараю»
сегодня, 20:39
Булыкин об РПЛ: «10% легионеров получают зарплаты заслуженно, остальные – нет. Игрокам среднего уровня платят очень много – это путь в никуда»
сегодня, 20:28