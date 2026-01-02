Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)

Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси».

Как информирует The Athletic, Энцо Мареска был недоволен отсутствием публичной поддержки его работы со стороны руководства «Челси ». В клубе же считают, что их действия с момента его назначения, включая постоянные беседы с ним, должны были демонстрировать обратное.

Например, клуб поддерживал его в трудный период с конца декабря до середины марта в его первом сезоне, когда команда проиграла столько же матчей (7), сколько и выиграла на отрезке из 17 встреч во всех турнирах. Когда в сентябре давление извне вновь усилилось, руководство четко дало понять СМИ, что позиция главного тренера не находится под угрозой, и подчеркнуло: запланированная двухлетняя оценка его работы остается в силе.

Источники сообщают, что Мареска часто общался как минимум с некоторыми членами руководства после каждого матча. Эти беседы в раздевалке были обычной практикой и проходили независимо от результата. В клубе утверждают, что такая практика направлена на демонстрацию поддержки всем, включая игроков, а не на «допрос» Марески о только что произошедшем.

Источники из окружения Марески утверждают, что он ясно давал понять: уходить он не собирается и был бы рад продлить контракт, хотя переговоры о новых условиях не велись. В «Челси» объясняют это просто: это был второй сезон Марески в клубе, а соглашение было рассчитано на пять лет.

Работа Марески получила признание за попадание в топ-4 АПЛ в прошлом сезоне, а также за победы в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира. Однако источники в клубе опасались, что успех может немного вскружить ему голову, поскольку эти достижения рассматривались как результат коллективной работы, а не заслуга одного человека. В окружении Марески настаивают: его отношение к делу после побед не изменилось.

