  Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)

Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси».

Как информирует The Athletic, Энцо Мареска был недоволен отсутствием публичной поддержки его работы со стороны руководства «Челси». В клубе же считают, что их действия с момента его назначения, включая постоянные беседы с ним, должны были демонстрировать обратное.

Например, клуб поддерживал его в трудный период с конца декабря до середины марта в его первом сезоне, когда команда проиграла столько же матчей (7), сколько и выиграла на отрезке из 17 встреч во всех турнирах. Когда в сентябре давление извне вновь усилилось, руководство четко дало понять СМИ, что позиция главного тренера не находится под угрозой, и подчеркнуло: запланированная двухлетняя оценка его работы остается в силе.

Источники сообщают, что Мареска часто общался как минимум с некоторыми членами руководства после каждого матча. Эти беседы в раздевалке были обычной практикой и проходили независимо от результата. В клубе утверждают, что такая практика направлена на демонстрацию поддержки всем, включая игроков, а не на «допрос» Марески о только что произошедшем.

Источники из окружения Марески утверждают, что он ясно давал понять: уходить он не собирается и был бы рад продлить контракт, хотя переговоры о новых условиях не велись. В «Челси» объясняют это просто: это был второй сезон Марески в клубе, а соглашение было рассчитано на пять лет. 

Работа Марески получила признание за попадание в топ-4 АПЛ в прошлом сезоне, а также за победы в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира. Однако источники в клубе опасались, что успех может немного вскружить ему голову, поскольку эти достижения рассматривались как результат коллективной работы, а не заслуга одного человека. В окружении Марески настаивают: его отношение к делу после побед не изменилось.

Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками. Боссы клуба не планировали увольнять тренера до матча с «Борнмутом» (The Athletic)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
