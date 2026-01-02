Феликса в лицо ударил Маджраши из «Аль-Ахли» в ходе драки в конце матча с «Аль-Насром». Судья удалил Али и позже Бушаля из команды Роналду
Матч «Аль-Насра» закончился дракой футболистов.
Футболисты «Аль-Насра» и «Аль-Ахли» (2:3) подрались в концовке игры 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
На 94-й минуте игроки хозяев совершили два подряд грубых фола против гостей. В результате на поле началась стычка – сразу несколько игроков толкали друг друга и препирались.
В процессе столкновения капитан «Аль-Ахли» Али Маджраши атаковал Жоау Феликса, ударив того в лицо. Португалец пошел жаловаться к арбитру. На 96-й Маджраши получил прямую красную карточку, Феликс – желтую.
В составе «Аль-Насра» на 99-й минуте также был удален Наваф Бушаль.
Изображение: скриншот из трансляции матча
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер ZackNaniTV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости