Роналду не забил в саудовской лиге впервые с сентября. 40-летний форвард «Аль-Насра» делит с Феликсом 1-е место в гонке бомбардиров

Криштиану Роналду не забил в саудовской лиге впервые с сентября.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду не смог отличиться в матче с «Аль-Ахли ».

Команда португальца уступила со счетом 2:3 в 13-м туре лиги Саудовской Аравии.

40-летний форвард не забил в чемпионате впервые с 14 сентября. С того момента он становился автором голов в 9 матчах подряд.

Роналду с 13 голами в 12 матчах по-прежнему делит 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги с Жоау Феликсом . Одноклубник Криштиану также забил 13 мячей в 12 встречах.