  • «Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»
52

«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»

«Аль-Наср» проиграл впервые в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Ахли» (2:3) в гостевом матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, потерпев первое поражение в текущем сезоне.

Криштиану Роналду не отметился результативными действиями.

Клуб из Эр-Рияда в данный момент лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. «Аль-Наср» может потерять первое место, если идущий вторым «Аль-Хилаль» (29 очков) обыграет «Дамак» на выезде в воскресенье.

Отметим, что «Аль-Наср» на 4 очка опережал «Аль-Хилаль» до ничьей с «Аль-Иттифаком» (2:2) в предыдущем туре.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
