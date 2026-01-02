Директор «Милана» Таре: «Мы не сомневаемся в Нкунку, он станет важным игроком. Фюллькруг привнесет силу, опыт и энтузиазм – этого нам не хватало»

Директор «Милана» Таре: нам не хватало качеств Фюллькруга, но мы верим в Нкунку.

Спортивный директор «Милана » Игли Таре высказался на тему зимних трансферов клуба.

О причинах аренды Никласа Фюллькруга

«Нам не хватало таких качеств, и мы поступили правильно, пригласив его. Он привнесет много физической силы, опыта и энтузиазма. Мы были удивлены его формой. Он поможет нам достичь наших целей».

О будущем Кристофера Нкунку

«Было много спекуляций. Мы никогда не сомневались в нем: верим, что он станет для нас важным игроком».

О подписании защитников

«Мы довольны нашими защитниками, у них отличный сезон. Мы следим за трансферным рынком, но на данный момент мы довольны командой», – сказал Таре.