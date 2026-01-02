Холанд, Бруну, Райс, Райя, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Гехи – в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов
АПЛ опубликовала символическую сборную 2025 года по версии болельщиков.
В изначальный список были включены 123 футболиста, фанаты выбирали лучших по итогам выступлений на протяжении календарного года.
В итоговую команду вошли игроки из 7 клубов АПЛ, только «Арсенал» и «Кристал Пэлас» представлены сразу несколькими футболистами.
Больше всех голосов набрал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, в топ-3 вошли Деклан Райс и Габриэл (оба – «Арсенал»).
Игроки «Ливерпуля» не вошли в сборную, Доминик Собослаи занял лишь 16-е место в общем рейтинге.
Состав сборной 2025 года АПЛ по версии болельщиков выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»)
Защитники: Даниэль Муньос, Марк Гехи (оба – «Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Габриэл Магальяэс, Юрриен Тимбер (оба – «Арсенал»).
Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).
Нападающие: Антуан Семеньо («Борнмут»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).