Холанд, Бруну, Райс, Райя, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Гехи – в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов

АПЛ представила сборную 2025 года по версии болельщиков.

АПЛ опубликовала символическую сборную 2025 года по версии болельщиков.

В изначальный список были включены 123 футболиста, фанаты выбирали лучших по итогам выступлений на протяжении календарного года.

В итоговую команду вошли игроки из 7 клубов АПЛ, только «Арсенал » и «Кристал Пэлас » представлены сразу несколькими футболистами.

Больше всех голосов набрал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, в топ-3 вошли Деклан Райс и Габриэл (оба – «Арсенал»).

Игроки «Ливерпуля » не вошли в сборную, Доминик Собослаи занял лишь 16-е место в общем рейтинге.

Состав сборной 2025 года АПЛ по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Вратарь : Давид Райя («Арсенал»)

Защитники : Даниэль Муньос , Марк Гехи (оба – «Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси »), Габриэл Магальяэс, Юрриен Тимбер (оба – «Арсенал»).

Полузащитники : Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие : Антуан Семеньо («Борнмут»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).