Дембеле возглавил топ-100 игроков 2025 года во Франции от Get French Football News, Витинья – 2-й, Хакими – 3-й, Дуэ – 6-й, Хвича – 9-й. Головин не вошел в рейтинг

Александр Головин не попал в топ-100 игроков 2025 года во Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин не включен в топ-100 игроков 2025 года в чемпионате Франции по версии Get French Football News.

Возглавил рейтинг нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. В десятке лучших футболистов представлены 9 игроков «ПСЖ» и 1 из «Монако ». Топ-10 выглядит следующим образом:

10. Магн Аклиуш («Монако»)

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)

8. Фабиан Руис («ПСЖ»)

7. Вильян Пачо («ПСЖ»)

6. Дезире Дуэ («ПСЖ»)

5. Нуну Мендеш («ПСЖ»)

4. Жоау Невеш («ПСЖ»)

3. Ашраф Хакими («ПСЖ»)

2. Витинья («ПСЖ»)

1. Усман Дембеле («ПСЖ»)

Отмечается , что Головин выбыл из списка после нестабильного сезона. За прошлый сезон россиянин отметился 4 результативными действиями в 29 матчах во всех турнирах.