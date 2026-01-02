  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль выложил фото празднования гола «Эспаньолу» перед болельщиками соперника накануне дерби: «Я хочу вернуться 🔵🔴😂🦶🏼»
Фото
75

Ямаль выложил фото празднования гола «Эспаньолу» перед болельщиками соперника накануне дерби: «Я хочу вернуться 🔵🔴😂🦶🏼»

Ламин Ямаль вновь потроллил фанатов «Эспаньола».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил провокационные фотографии перед матчем с «Эспаньолом».

Команды завтра сыграют в дерби в рамках 18-го тура Ла Лиги.

18-летний игрок поделился в соцсети кадрами из майского дерби (2:0), когда он отпраздновал свой гол перед фанатами «Эспаньола».

Тогда партнеры по «блаугране» подняли Ямаля, расправившего руки вверх перед болельщиками противника, а затем он вместе с Алексом Бальде повторил эту позу, стоя перед трибунами. Ламин показывал язык.

«Я хочу вернуться 🔵🔴😂🦶🏼», – подписал Ямаль свою публикацию.

Фото: instagram.com/stories/lamineyamal

Почему букают 18-летнюю звезду дартса? И тут Люк Литтлер – как Ямаль?

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
logoЛамин Ямаль
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoБарселона
болельщики
logoАлекс Бальде
соцсети
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик о Гарсии и фанатах «Эспаньола»: «Нужно поддерживать свою команду, а не идти против другой. Надо излучать позитивную энергию, мы все люди и должны жить вместе»
сегодня, 15:08
Тренер «Эспаньола» о каталонском арбитре на матче с «Барсой»: «Если мы получим преимущество из-за него, судье лучше покинуть Каталонию. Это ошибка, ее можно было избежать»
сегодня, 13:27
Ямаль готов сыграть с «Эспаньолом». Вингер «Барсы» тренировался в обычном режиме после пропуска вчерашнего занятия
сегодня, 10:54
«Эспаньол» просил перенести начало дерби с «Барсой» на более раннее время, чтобы фанаты не успели накалить обстановку перед матчем
сегодня, 10:30
Главные новости
«Кальяри» – «Милан». Модрич, Леау, Рабьо играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
8 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Охдуд»
13 минут назад
«МЮ» вряд ли подпишет Балеба в январе. Манкунианцам интересны Гомес из «Вулвс», Буадди из «Лилля» и Музакитис из «Олимпиакоса», помимо главных целей (Sky Sports)
23 минуты назад
Ловчев о возвращении России: «Оно будет зависеть от дружбы с США. Никто не будет слушать ФИФА и УЕФА, если все будет хорошо. Интерес к нашим игрокам появится сразу же»
38 минут назад
Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина – хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить – и умереть в 35-40 лет»
40 минут назад
Пономарев о 48 командах на ЧМ: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо? Какие-то острова Зеленого мыса. На тех, которые в лаптях играют, никто не будет ходить! Неинтересный турнир абсолютно»
47 минут назад
Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками. Боссы клуба не планировали увольнять тренера до матча с «Борнмутом» (The Athletic)
53 минуты назад
Сафонову понадобится 5-6 недель вместо 3-4 на восстановление после перелома. Вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку (L’Équipe)
сегодня, 18:41
ЦСКА арендует Айдына из «Фенербахче» за 650 тысяч евро с обязательным выкупом вингера за 6 млн после 6 матчей. Армейцы не подпишут Сауся из «Балтики» (Иван Карпов)
сегодня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Роналду не забил в саудовской лиге впервые с сентября. 40-летний форвард «Аль-Насра» все еще делит с Феликсом 1-е место в гонке бомбардиров
1 минуту назад
Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Тулузы», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
8 минут назадLive
Директор «Милана» Таре: «Мы не сомневаемся в Нкунку, он станет важным игроком. Фюллькруг привнесет силу, опыт и энтузиазм – этого нам не хватало»
11 минут назад
Холанд, Бруну, Райс, Райя, Тимбер, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Роджерс, Муньос, Гехи в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов
11 минут назад
Булыкин об РПЛ: «Очень много игроков без мотивации. Деньги большие, зарплаты и трансферы раздуты. В Бельгии, Хорватии и Сербии слабые лиги, но футболисты прогрессируют в еврокубках»
59 минут назад
Дембеле возглавил топ-100 игроков 2025 года во Франции от Get French Football News, Витинья – 2-й, Хакими – 3-й, Дуэ – 6-й, Хвича – 9-й. Головин не вошел в рейтинг
сегодня, 18:39
«Ливерпуль» за несколько млн евро купит 17-летнего защитника ростом 1,98 м. Ндукве перейдет из «Аустрии» летом – ему будет 18
сегодня, 18:06
«Фиорентина» арендовала у «Тоттенхэма» Соломона с правом выкупа. Вингер выступал за «Вильярреал» с лета
сегодня, 18:00
Тренер «Селтика» Нанси про 5 поражений в 7 матчах: «Журналисты «убивают» меня, это нормально, мы не добились нужных результатов. Я закрываю рот и принимаю это»
сегодня, 17:50
Ташуев о «Енисее»: «Команда в трех очках от стыков, а я думал в серединке. Моя ниша – спасать и выживать, видимо. Вторая задача – повысить уровень клуба»
сегодня, 17:48