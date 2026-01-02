Ямаль выложил фото празднования гола «Эспаньолу» перед болельщиками соперника накануне дерби: «Я хочу вернуться 🔵🔴😂🦶🏼»

Ламин Ямаль вновь потроллил фанатов «Эспаньола».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выложил провокационные фотографии перед матчем с «Эспаньолом ».

Команды завтра сыграют в дерби в рамках 18-го тура Ла Лиги .

18-летний игрок поделился в соцсети кадрами из майского дерби (2:0), когда он отпраздновал свой гол перед фанатами «Эспаньола».

Тогда партнеры по «блаугране» подняли Ямаля, расправившего руки вверх перед болельщиками противника, а затем он вместе с Алексом Бальде повторил эту позу, стоя перед трибунами. Ламин показывал язык.

«Я хочу вернуться 🔵🔴😂🦶🏼», – подписал Ямаль свою публикацию.

Фото: instagram.com/stories/lamineyamal

