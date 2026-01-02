ЦСКА арендует Айдына из «Фенербахче» за 650 тысяч евро с обязательным выкупом вингера за 6 млн после 6 матчей. Армейцы не подпишут Сауся из «Балтики» (Иван Карпов)
ЦСКА арендует Огуза Айдына у «Фенербахче».
ЦСКА согласовал условия аренды 25-летнего вингера «Фенербахче» Огуза Айдына до 15 июня.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сумма сделки составляет 650 тысяч евро с обязательным выкупом за 6 млн, если Айдын проведет 6 матчей в Мир РПЛ или Fonbet Кубке России (как минимум по 55 минут в каждом).
Также сообщается, что «Фенербахче» получит 20% от прибыли с перепродажи игрока. Огуз вскоре должен пройти медобследование и 13 января отправится с ЦСКА на сбор в Абу-Даби.
Переход Айдына в московский клуб отменяет возможность перехода 22-летнего полузащитника Владислава Сауся из «Балтики».
