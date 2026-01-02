«Фиорентина» арендовала у «Тоттенхэма» Соломона с правом выкупа. Вингер выступал за «Вильярреал» с лета

«Фиорентина» арендовала у «Тоттенхэма» Манора Соломона.

«Фиорентина » арендовала 26-летнего израильского вингера Манора Соломона у «Тоттенхэма » с правом выкупа.

С лета Соломон выступал за «Вильярреал », эта аренда была досрочно прервана. У хавбека 1 гол и 1 ассист в 6 матчах Ла Лиги .

На счету Манора также 48 в составе сборной Израиля, в которых он забил 8 голов.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .