«Фиорентина» арендовала у «Тоттенхэма» Соломона с правом выкупа. Вингер выступал за «Вильярреал» с лета
«Фиорентина» арендовала у «Тоттенхэма» Манора Соломона.
«Фиорентина» арендовала 26-летнего израильского вингера Манора Соломона у «Тоттенхэма» с правом выкупа.
С лета Соломон выступал за «Вильярреал», эта аренда была досрочно прервана. У хавбека 1 гол и 1 ассист в 6 матчах Ла Лиги.
На счету Манора также 48 в составе сборной Израиля, в которых он забил 8 голов.
С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Фиорентины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости