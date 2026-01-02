«Ливерпуль» за несколько млн евро купит 17-летнего защитника ростом 1,98 м. Ндукве перейдет из «Аустрии» летом – ему будет 18

«Ливерпуль» подпишет молодого центрального защитника в летнее трансферное окно.

«Ливерпуль » летом подпишет защитника Ифеаньи Ндукве из «Аустрии».

По информации KURIER, 17-летний футболист принял решение присоединиться к «красным», несмотря на интерес «Интера» и других европейских и мировых клубов.

Ожидается, что мерсисайдцы заплатят за чемпиона мира среди юношей до 17 лет несколько миллионов евро.

Действующий контракт Ндукве с австрийцами рассчитан до 2028 года. В этом сезоне на его счету 8 матчей и 1 результативная передача.

Защитник отметит 18-летие в начале марта. Его рост уже сейчас составляет 1,98 метра.