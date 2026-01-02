  • Спортс
  • Ташуев о «Енисее»: «Команда в трех очках от стыков, а я думал в серединке. Моя ниша – спасать и выживать, видимо. Вторая задача – повысить уровень клуба»
Ташуев о «Енисее»: «Команда в трех очках от стыков, а я думал в серединке. Моя ниша – спасать и выживать, видимо. Вторая задача – повысить уровень клуба»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, что его цель – остаться с клубом в Первой лиге.

67-летний специалист возглавил клуб из Красноярска в конце декабря. «Енисей» занимает 13-ю строчку в таблице PARI Первой лиги, набрав 23 очка за 21 тур.

– Команда сейчас в трех очках от стыков. Естественно, цель сохраниться. Я поначалу не включался в таблицу, не обращал толком внимания, думал, что команда идет в серединке. А потом посмотрел, думаю: ох, ничего себе. Опять, началось. Видимо, моя ниша – спасать, выживать.

В первую очередь нужно давать результат и ставить тот футбол, который нравится болельщикам, делать так, чтобы футболисты прогрессировали.

– В Красноярске раньше бывали?

– Я бывал там с разными командами, когда играли матчи. Не раз. Примерно понимаю местоположение, но, когда прилетаешь на матч, твой маршрут: отель-стадион.

Но знаю, что город самодостаточный, регион спортивный. Знаю, что в успехе клуба заинтересованы первые лица – и губернатор, и министр спорта. И вторая задача – повысить уровень клуба, команды, – сказал Ташуев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
