Ташуев о «Енисее»: «Команда в трех очках от стыков, а я думал в серединке. Моя ниша – спасать и выживать, видимо. Вторая задача – повысить уровень клуба»

Ташуев: не знал, что «Енисей» в трех очках от стыков, моя ниша – спасать команды.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, что его цель – остаться с клубом в Первой лиге.

67-летний специалист возглавил клуб из Красноярска в конце декабря. «Енисей » занимает 13-ю строчку в таблице PARI Первой лиги, набрав 23 очка за 21 тур.

– Команда сейчас в трех очках от стыков. Естественно, цель сохраниться. Я поначалу не включался в таблицу, не обращал толком внимания, думал, что команда идет в серединке. А потом посмотрел, думаю: ох, ничего себе. Опять, началось. Видимо, моя ниша – спасать, выживать.

В первую очередь нужно давать результат и ставить тот футбол, который нравится болельщикам, делать так, чтобы футболисты прогрессировали.

– В Красноярске раньше бывали?

– Я бывал там с разными командами, когда играли матчи. Не раз. Примерно понимаю местоположение, но, когда прилетаешь на матч, твой маршрут: отель-стадион.

Но знаю, что город самодостаточный, регион спортивный. Знаю, что в успехе клуба заинтересованы первые лица – и губернатор, и министр спорта. И вторая задача – повысить уровень клуба, команды, – сказал Ташуев.