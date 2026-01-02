Тренер «Селтика» Нанси про 5 поражений в 7 матчах: «Журналисты «убивают» меня, это нормально, мы не добились нужных результатов. Я закрываю рот и принимаю это»

Тренер «Селтика» Вильфрид Нанси: мне нужно время, и вы увидите мою команду.

Главный тренер «Селтика » Вильфрид Нанси высказался о неудачах команды во время пресс-конференции перед матчем с «Рейнджерс », который состоится в субботу. «Селтик » проиграл 5 из 7 последних матчей во всех турнирах после назначения 48-летнего французского специалиста.

«Мне нужно время. Я знаю, что у меня его нет, потому что такова специфика моей работы. Но за тот небольшой срок, который у меня был, я уже увидел вещи, которые мы делаем лучше, чем команда, с которой я работал четыре недели на предсезонке. Так что да, я хочу попросить вас: дайте мне время, и вы увидите мою команду.

Если вы делаете свою работу, вы можете посмотреть, как я работал в прошлом, как играют мои команды, как я хочу защищаться, как атаковать – все это ясно.

Я не хочу сравнивать, потому что культура здесь другая и так далее. Но сейчас очевидно, что люди и болельщики недовольны. Я тоже недоволен, потому что вижу лишь отдельные проблески того, что хочу видеть.

Но в то же время я доволен, потому что у нас было всего 12-13 тренировочных занятий. Таков контекст. Завтра – большой матч, но мой контекст в том, что у меня было лишь 13 тренировок с командой, тогда как обычно у нас есть четыре недели предсезонки.

Поэтому совершенно нормально, что вы меня «убиваете». Все в порядке. Я знаю, куда мы идем. Оцените меня через несколько недель, через месяц. Если хотите судить сейчас – можете, потому что факт остается фактом: мы не добились нужных результатов. С этим я спорить не могу.

Но посмотрите, кем я являюсь как тренер и менеджер, что я хочу привнести в команду – и вы увидите, что мы еще не достигли намеченного.

Я солгу, если скажу, что все хорошо и все счастливы. Нет. Я знал, что так будет. Это часть моей работы. Поэтому я спокоен, отвечая на все ваши вопросы. Мне неприятно слышать, что кому-то я не нравлюсь, но люди имеют на это право – результаты не те, которые мы хотим.

Судите меня – без проблем. Но проанализируйте все матчи с момента моего прихода и решите, должны ли мы были выигрывать или проигрывать. Это ваша работа.

Я не люблю делать предположения. Сейчас я не могу много говорить – результаты недостаточно хороши. Я закрываю рот и принимаю это.

Но я знаю, куда мы идем. Моим игрокам нужно время, чтобы понять, чего я хочу. Таково мое послание, а дальше – посмотрим. Но моя работа… Не выигрываешь – тебя «убивают». Выиграешь – ну, окей», – сказал Вильфрид Нанси.