  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Селтика» Нанси про 5 поражений в 7 матчах: «Журналисты «убивают» меня, это нормально, мы не добились нужных результатов. Я закрываю рот и принимаю это»
5

Тренер «Селтика» Нанси про 5 поражений в 7 матчах: «Журналисты «убивают» меня, это нормально, мы не добились нужных результатов. Я закрываю рот и принимаю это»

Тренер «Селтика» Вильфрид Нанси: мне нужно время, и вы увидите мою команду.

Главный тренер «Селтика» Вильфрид Нанси высказался о неудачах команды во время пресс-конференции перед матчем с «Рейнджерс», который состоится в субботу. «Селтик» проиграл 5 из 7 последних матчей во всех турнирах после назначения 48-летнего французского специалиста. 

«Мне нужно время. Я знаю, что у меня его нет, потому что такова специфика моей работы. Но за тот небольшой срок, который у меня был, я уже увидел вещи, которые мы делаем лучше, чем команда, с которой я работал четыре недели на предсезонке. Так что да, я хочу попросить вас: дайте мне время, и вы увидите мою команду.

Если вы делаете свою работу, вы можете посмотреть, как я работал в прошлом, как играют мои команды, как я хочу защищаться, как атаковать – все это ясно.

Я не хочу сравнивать, потому что культура здесь другая и так далее. Но сейчас очевидно, что люди и болельщики недовольны. Я тоже недоволен, потому что вижу лишь отдельные проблески того, что хочу видеть.

Но в то же время я доволен, потому что у нас было всего 12-13 тренировочных занятий. Таков контекст. Завтра – большой матч, но мой контекст в том, что у меня было лишь 13 тренировок с командой, тогда как обычно у нас есть четыре недели предсезонки.

Поэтому совершенно нормально, что вы меня «убиваете». Все в порядке. Я знаю, куда мы идем. Оцените меня через несколько недель, через месяц. Если хотите судить сейчас – можете, потому что факт остается фактом: мы не добились нужных результатов. С этим я спорить не могу.

Но посмотрите, кем я являюсь как тренер и менеджер, что я хочу привнести в команду – и вы увидите, что мы еще не достигли намеченного.

Я солгу, если скажу, что все хорошо и все счастливы. Нет. Я знал, что так будет. Это часть моей работы. Поэтому я спокоен, отвечая на все ваши вопросы. Мне неприятно слышать, что кому-то я не нравлюсь, но люди имеют на это право – результаты не те, которые мы хотим.

Судите меня – без проблем. Но проанализируйте все матчи с момента моего прихода и решите, должны ли мы были выигрывать или проигрывать. Это ваша работа.

Я не люблю делать предположения. Сейчас я не могу много говорить – результаты недостаточно хороши. Я закрываю рот и принимаю это.

Но я знаю, куда мы идем. Моим игрокам нужно время, чтобы понять, чего я хочу. Таково мое послание, а дальше – посмотрим. Но моя работа… Не выигрываешь – тебя «убивают». Выиграешь – ну, окей», – сказал Вильфрид Нанси. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Scottish Sun
logoСелтик
logoРейнджерс
logoвысшая лига Шотландия
logoВильфрид Нанси
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сюрпризы-2025: взлет и падение «Ливерпуля», ужас «Фиорентины», рывок «Балтики»
сегодня, 07:30
Рейнджерс – Сент-Миррен – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Шотландии, 30 декабря 2025
29 декабря 2025, 12:56Пользовательская новость
Мазеруэлл – Селтик – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Шотландии, 30 декабря 2025
29 декабря 2025, 12:46Пользовательская новость
Главные новости
«Кальяри» – «Милан». Модрич, Леау, Рабьо играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
7 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Охдуд»
12 минут назад
«МЮ» вряд ли подпишет Балеба в январе. Манкунианцам интересны Гомес из «Вулвс», Буадди из «Лилля» и Музакитис из «Олимпиакоса», помимо главных целей (Sky Sports)
22 минуты назад
Ловчев о возвращении России: «Оно будет зависеть от дружбы с США. Никто не будет слушать ФИФА и УЕФА, если все будет хорошо. Интерес к нашим игрокам появится сразу же»
37 минут назад
Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина – хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить – и умереть в 35-40 лет»
39 минут назад
Пономарев о 48 командах на ЧМ: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо? Какие-то острова Зеленого мыса. На тех, которые в лаптях играют, никто не будет ходить! Неинтересный турнир абсолютно»
46 минут назад
Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками. Боссы клуба не планировали увольнять тренера до матча с «Борнмутом» (The Athletic)
52 минуты назад
Сафонову понадобится 5-6 недель вместо 3-4 на восстановление после перелома. Вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку (L’Équipe)
сегодня, 18:41
Ямаль выложил фото празднования гола «Эспаньолу» перед болельщиками соперника накануне дерби: «Я хочу вернуться 🔵🔴😂🦶🏼»
сегодня, 18:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Тулузы», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
7 минут назадLive
Директор «Милана» Таре: «Мы не сомневаемся в Нкунку, он станет важным игроком. Фюллькруг привнесет силу, опыт и энтузиазм – этого нам не хватало»
10 минут назад
Холанд, Бруну, Райс, Райя, Тимбер, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Роджерс, Муньос, Гехи в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов
10 минут назад
Булыкин об РПЛ: «Очень много игроков без мотивации. Деньги большие, зарплаты и трансферы раздуты. В Бельгии, Хорватии и Сербии слабые лиги, но футболисты прогрессируют в еврокубках»
58 минут назад
Дембеле возглавил топ-100 игроков 2025 года во Франции от Get French Football News, Витинья – 2-й, Хакими – 3-й, Дуэ – 6-й, Хвича – 9-й. Головин не вошел в рейтинг
сегодня, 18:39
«Ливерпуль» за несколько млн евро купит 17-летнего защитника ростом 1,98 м. Ндукве перейдет из «Аустрии» летом – ему будет 18
сегодня, 18:06
«Фиорентина» арендовала у «Тоттенхэма» Соломона с правом выкупа. Вингер выступал за «Вильярреал» с лета
сегодня, 18:00
Ташуев о «Енисее»: «Команда в трех очках от стыков, а я думал в серединке. Моя ниша – спасать и выживать, видимо. Вторая задача – повысить уровень клуба»
сегодня, 17:48
Лингард о критике: «Говорят, будто я много развлекаюсь. Я люблю танцевать, но в нужном месте и в нужное время. На поле всегда выкладываюсь на 100%»
сегодня, 17:26
Вейналдум сделал второй дубль подряд и набрал 8 (7+1) очков в 5 последних матчах за «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии
сегодня, 17:11