Спаллетти о словах Конте про инфраструктуру «Наполи»: «Антонио прав, мне не в чем завидовать его команде. В «Юве» стенка для отработки штрафных движется, а в Неаполе она статична»
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти согласился со словами Антонио Конте по поводу инфраструктуры клубов.
Возглавляющий «Наполи» Конте ранее так объяснил неготовность неаполитанцев доминировать над другими командами Италии: «По многим причинам, потому что, на мой взгляд, мы только начали этот путь. Я считаю, что у «Ювентуса», «Интера» и «Милана» лучшая структура, большее влияние и более высокие зарплаты, чем у остальных клубов».
Спаллетти работал в «Наполи» с 2021 по 2023 год.
«Конте прав. С технической точки зрения мне не в чем завидовать его команде.
С точки зрения инфраструктуры он снова прав. Когда я пришел в «Ювентус», я увидел, что стенка для [отработки] штрафных ударов постоянно движется, тогда как в «Наполи» она статична. Так что в этом плане мы также впереди», – сказал Спаллетти.