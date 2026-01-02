  • Спортс
  • Спаллетти о словах Конте про инфраструктуру «Наполи»: «Антонио прав, мне не в чем завидовать его команде. В «Юве» стенка для отработки штрафных движется, а в Неаполе она статична»
6

Спаллетти о словах Конте про инфраструктуру «Наполи»: «Антонио прав, мне не в чем завидовать его команде. В «Юве» стенка для отработки штрафных движется, а в Неаполе она статична»

Спаллетти об инфраструктуре «Наполи»: Конте прав, не могу завидовать его команде.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти согласился со словами Антонио Конте по поводу инфраструктуры клубов.

Возглавляющий «Наполи» Конте ранее так объяснил неготовность неаполитанцев доминировать над другими командами Италии: «По многим причинам, потому что, на мой взгляд, мы только начали этот путь. Я считаю, что у «Ювентуса», «Интера» и «Милана» лучшая структура, большее влияние и более высокие зарплаты, чем у остальных клубов».

Спаллетти работал в «Наполи» с 2021 по 2023 год.

«Конте прав. С технической точки зрения мне не в чем завидовать его команде.

С точки зрения инфраструктуры он снова прав. Когда я пришел в «Ювентус», я увидел, что стенка для [отработки] штрафных ударов постоянно движется, тогда как в «Наполи» она статична. Так что в этом плане мы также впереди», – сказал Спаллетти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
