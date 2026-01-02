  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лингард о критике: «Говорят, будто я много развлекаюсь. Я люблю танцевать, но в нужном месте и в нужное время. На поле всегда выкладываюсь на 100%»
Лингард о критике: «Говорят, будто я много развлекаюсь. Я люблю танцевать, но в нужном месте и в нужное время. На поле всегда выкладываюсь на 100%»

Джесси Лингард: мне все равно на критику, на поле я выкладывался на 100%.

Экс-полузащитник «МЮ» Джесси Лингард, в начале декабря ушедший из «Сеула», высказался о критике в свой адрес из-за отношения к футболу и недостаточного профессионализма. 

«В жизни вообще – и за пределами футбола, и внутри его – всегда бывают тяжелые моменты в психологическом плане, особенно когда у тебя не идет игра и ты получаешь порцию критики от болельщиков.

Иногда через это нужно пройти и сделать выводы. Я через все это прошел и теперь нахожусь на этапе, когда мне все равно, что кто-то говорит и что думает – в конце концов, это всего лишь слова. Я не обращаю внимания на негатив.

Большинство отзывов – позитивные, и все, с кем я сталкивался с тех пор, как оказался в Манчестере, относились ко мне положительно. Мне нравится быть хорошим парнем, дарить людям улыбки, быть открытым и жизнерадостным.

Но когда приходит время работать – я работаю. Думаю, за эти годы это часто неправильно понимали, потому что люди считают, будто я слишком много развлекаюсь.

Говорят, что я постоянно танцую. Конечно, я буду танцевать – я люблю хороший танец в нужном месте и в нужное время. Но на тренировочном поле и в день матча для меня всегда включается стопроцентный рабочий режим», – сказал Лингард. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
психология
logoДжесси Лингард
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
болельщики
