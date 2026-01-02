Фраттези хочет перейти в «Ювентус» из-за Спаллетти. Хавбек «Интера» отказал «Фенербахче» (Tuttosport)

Давиде Фраттези хочет перейти в «Ювентус».

Полузащитник «Интера » Давиде Фраттези готов присоединиться к «Ювентусу ».

Ранее сообщалось , что «Фенербахче » хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с обязательным выкупом и готов потратить около 40 миллионов евро.

Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус», «Рома» и «Наполи», но «нерадзурри» не хотят отдавать игрока прямым конкурентам.

Однако, по данным Tuttosport, итальянец отказался переходить в турецкий клуб. Он хотел бы перейти в «Ювентус», так как стремится работать с Лучано Спаллетти . В частности, потому что тренер доверял ему место в стартовом составе, когда работал в сборной Италии, а Давиде был запасным в «Интере».

Теперь, когда «Интер» по-прежнему не дает хавбеку желаемого игрового времени, Фраттези смотрит на переход в январе как на возможное улучшение своего положения, а «Юве» видится ему наилучшим вариантом.

Вместе с тем, отмечается, что сделка представляет собой ряд трудностей, начиная со стоимости и заканчивая возможным недовольством болельщиков.