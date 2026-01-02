  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фраттези хочет перейти в «Ювентус» из-за Спаллетти. Хавбек «Интера» отказал «Фенербахче» (Tuttosport)
3

Фраттези хочет перейти в «Ювентус» из-за Спаллетти. Хавбек «Интера» отказал «Фенербахче» (Tuttosport)

Давиде Фраттези хочет перейти в «Ювентус».

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези готов присоединиться к «Ювентусу».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с обязательным выкупом и готов потратить около 40 миллионов евро. 

Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус», «Рома» и «Наполи», но «нерадзурри» не хотят отдавать игрока прямым конкурентам.

Однако, по данным Tuttosport, итальянец отказался переходить в турецкий клуб. Он хотел бы перейти в «Ювентус», так как стремится работать с Лучано Спаллетти. В частности, потому что тренер доверял ему место в стартовом составе, когда работал в сборной Италии, а Давиде был запасным в «Интере».

Теперь, когда «Интер» по-прежнему не дает хавбеку желаемого игрового времени, Фраттези смотрит на переход в январе как на возможное улучшение своего положения, а «Юве» видится ему наилучшим вариантом.

Вместе с тем, отмечается, что сделка представляет собой ряд трудностей, начиная со стоимости и заканчивая возможным недовольством болельщиков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoДавиде Фраттези
возможные трансферы
logoСборная Италии по футболу
logoЮвентус
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
болельщики
logoЛучано Спаллетти
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи», «Роме» тоже интересен хавбек (SportMediaset)
27 декабря 2025, 21:28
Фраттези интересен «Ювентусу», Спаллетти заинтересован в хавбеке «Интера». Игрок оценивается в 30 млн евро
22 декабря 2025, 12:47
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Охдуд»
16 минут назадLive
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «В нашей целевой аудитории рост доли осенней части РПЛ по сравнению с 2024 годом – 13%, среди мужчин 14-24 лет – на 93%»
сегодня, 16:29
«Спартак» и Барко обсудят новый контракт в январе-феврале. Кагихао убедил хавбека в его важности для команды, аргентинец все еще хочет зарплату как у Жедсона (Legalbet)
сегодня, 16:18
«Болельщики «Барсы» не в том положении, чтобы читать кому-то лекции. Когда Фигу приезжал на «Камп Ноу»... Так что не надо нравоучений». Маноло о Гарсии и фанатах «Эспаньола»
сегодня, 16:07
«Кристал Пэлас» купил Джонсона у «Тоттенхэма» за рекордные для себя 35 млн фунтов. Вингер подписал контракт на 4,5 года
сегодня, 16:07Фото
Мбаппе полетит с «Реалом» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. Участие форварда в полуфинале с «Атлетико» маловероятно
сегодня, 15:38
В «Реале» обеспокоены количеством травм и ищут источник проблемы. Клуб пересмотрит систему подготовки и восстановления
сегодня, 15:32
Флик о Гарсии и фанатах «Эспаньола»: «Нужно поддерживать свою команду, а не идти против другой. Надо излучать позитивную энергию, мы все люди и должны жить вместе»
сегодня, 15:08
Тренер «Челси» Макфарлейн перед «Ман Сити»: «Речь не обо мне, не о моей первой игре и не о противостоянии с Пепом. Игроки полны желания победить, они уже бывали в такой ситуации»
сегодня, 14:58
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Спаллетти о словах Конте про инфраструктуру «Наполи»: «Антонио прав, мне не в чем завидовать его команде. В «Юве» стенка для отработки штрафных движется, а в Неаполе она статична»
10 минут назад
Лингард о критике: «Говорят, будто я много развлекаюсь. Я люблю танцевать, но в нужном месте и в нужное время. На поле всегда выкладываюсь на 100%»
20 минут назад
Вейналдум сделал второй дубль подряд и набрал 8 (7+1) очков в 5 последних матчах за «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии
35 минут назад
«Бавария» наняла 35-летнего ассистента Гвардиолы. Фрэдли работал в «Ман Сити» с 2023 года
47 минут назад
«ПСЖ» покажет фанатам 6 трофеев, выигранных в 2025-м, после дерби с «Парижем» 4 января
50 минут назад
«Борнмут» подписал экс-вратаря «Тоттенхэма» Форстера. 37-летний голкипер бесплатно присоединился к клубу на полгода
сегодня, 16:44Фото
«Ливерпуль» вскоре предложит Гравенберху новый контракт. У 23-летнего хавбека 4 гола и 2 ассиста в 17 матчах сезона АПЛ
сегодня, 16:43
«Брайтон» вернул 34-летнего Гросса из «Боруссии» примерно за 1,5 млн евро. Хавбек играл за английский клуб с 2017 по 2024 год
сегодня, 16:25Фото
«Интер» и «Аль-Хилаль» обсуждают Ачерби в переговорах по Канселу. Индзаги хотел бы видеть 37-летнего защитника в саудовском клубе
сегодня, 16:11
«Вильярреал» подписал 21-летнего вингера Фернандеса. Контракт экс-игрока «Велес Сарсфилд» – до 2031 года
сегодня, 15:53Фото