Вейналдум сделал второй дубль подряд и набрал 8 (7+1) очков в 5 последних матчах за «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии
Джорджиньо Вейналдум сделал 2 дубля в 2 матчах подряд за «Аль-Иттифак».
Полузащитник «Аль-Иттифака» Джорджиньо Вейналдум отметился дублем в матче 13-го тура саудовской лиги против «Аль-Охдуда» (2:0). В прошлой игре против «Аль-Насра» (2:2) 35-летний футболист также забил 2 гола.
Теперь на счету Вейналдума 7 голов и 1 результативная передача в 5 последних матчах за «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии. Всего в его активе 9 мячей и 1 ассист в 12 встречах текущего сезона.
