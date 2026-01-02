Вейналдум сделал второй дубль подряд и набрал 8 (7+1) очков в 5 последних матчах за «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии

Джорджиньо Вейналдум сделал 2 дубля в 2 матчах подряд за «Аль-Иттифак».

Полузащитник «Аль-Иттифака » Джорджиньо Вейналдум отметился дублем в матче 13-го тура саудовской лиги против «Аль-Охдуда » (2:0). В прошлой игре против «Аль-Насра » (2:2) 35-летний футболист также забил 2 гола.

Теперь на счету Вейналдума 7 голов и 1 результативная передача в 5 последних матчах за «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии. Всего в его активе 9 мячей и 1 ассист в 12 встречах текущего сезона.

С подробной статистикой Вейналдума можно ознакомиться здесь .