«Бавария» наняла 35-летнего ассистента Гвардиолы. Фрэдли работал в «Ман Сити» с 2023 года

«Бавария» пригласила ассистента Гвардиолы в свой тренерский штаб.

«Бавария» подписала контракт с помощником Пепа Гвардиолы – Дэниелом Фрэдли.

35-летний специалист покинул «Манчестер Сити», где работал с 2023 года в качестве главного аналитика.

«Наш тренерский штаб пополнился Дэниелом Фрэдли.

Последним его местом работы был «Манчестер Сити», где он трудился под руководством Пепа Гвардиолы, а теперь он присоединяется к команде главного тренера Венсана Компани в качестве помощника тренера.

Добро пожаловать в Мюнхен, Даниэл! 👋», – говорится в сообщении «Баварии».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Баварии»
