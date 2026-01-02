«Бавария» наняла 35-летнего ассистента Гвардиолы. Фрэдли работал в «Ман Сити» с 2023 года
«Бавария» пригласила ассистента Гвардиолы в свой тренерский штаб.
«Бавария» подписала контракт с помощником Пепа Гвардиолы – Дэниелом Фрэдли.
35-летний специалист покинул «Манчестер Сити», где работал с 2023 года в качестве главного аналитика.
«Наш тренерский штаб пополнился Дэниелом Фрэдли.
Последним его местом работы был «Манчестер Сити», где он трудился под руководством Пепа Гвардиолы, а теперь он присоединяется к команде главного тренера Венсана Компани в качестве помощника тренера.
Добро пожаловать в Мюнхен, Даниэл! 👋», – говорится в сообщении «Баварии».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости