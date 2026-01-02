«Бавария» наняла 35-летнего ассистента Гвардиолы. Фрэдли работал в «Ман Сити» с 2023 года

«Бавария» пригласила ассистента Гвардиолы в свой тренерский штаб.

«Бавария » подписала контракт с помощником Пепа Гвардиолы – Дэниелом Фрэдли.

35-летний специалист покинул «Манчестер Сити », где работал с 2023 года в качестве главного аналитика.

«Наш тренерский штаб пополнился Дэниелом Фрэдли.

Последним его местом работы был «Манчестер Сити», где он трудился под руководством Пепа Гвардиолы , а теперь он присоединяется к команде главного тренера Венсана Компани в качестве помощника тренера.

Добро пожаловать в Мюнхен, Даниэл! 👋», – говорится в сообщении «Баварии».