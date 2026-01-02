«ПСЖ» покажет фанатам 6 трофеев, выигранных в 2025-м, после дерби с «Парижем» 4 января
В воскресенье, 4 января, «ПСЖ» представит болельщикам 6 трофеев по окончании матча 17-го тура Лиги 1 против «Парижа» на «Парк-де-Пренс». Начало игры – в 22:45 по московскому времени.
Фанаты смогут увидеть все трофеи, которые команда под руководством Луиса Энрике завоевала в 2025-м. За календарный год «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «ПСЖ»
