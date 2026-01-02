«Борнмут» подписал экс-вратаря «Тоттенхэма» Форстера. 37-летний голкипер бесплатно присоединился к клубу на полгода

«Борнмут» подписал экс-вратаря «Тоттенхэма» Фрэйзера Форстера.

«Борнмут » подтвердил подписание контракта с вратарем Фрэйзером Форстером.

37-летний голкипер присоединился к клубу на правах свободного агента на шесть месяцев.

Форстер ранее выступал за «Тоттенхэм», «Селтик», «Саутгемптон» и другие клубы. За карьеру он выиграл четыре титула чемпиона Шотландии, а также Лигу Европы со «шпорами» в прошлом сезоне.

Англичанин покинул «Тоттенхэм » в конце мая по истечении срока контракта. С тех пор он находился без клуба.

В прошлом сезоне Форстер провел 7 матчей в АПЛ и пропустил 15 мячей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: afcb.co.uk