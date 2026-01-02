«Ливерпуль» вскоре предложит Гравенберху новый контракт. У 23-летнего хавбека 4 гола и 2 ассиста в 17 матчах сезона АПЛ

«Ливерпуль» предложит Райану Гравенберху новый контракт.

«Ливерпуль » этой зимой начнет переговоры о новом контракте с Райаном Гравенберхом , об этом информирует GiveMeSport.

Сообщается, что руководство «красных» и главный тренер Арне Слот после летних трансферов переключили внимание на продление контрактов с ключевыми игроками.

Действующее соглашение с 23-летним полузащитником истекает через 3 года, Гравенберх зарабатывает более 100 000 фунтов в неделю. Однако «Ливерпуль» новым соглашением хочет отметить его важность для команды.

В текущем сезоне Райан провел 17 матчей за «красных» в АПЛ , забил 4 гола и сделал 2 голевых передачи. Его подробную статистику можно изучить здесь .

В мае Гравенберх был признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ.