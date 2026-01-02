«Ливерпуль» вскоре предложит Гравенберху новый контракт. У 23-летнего хавбека 4 гола и 2 ассиста в 17 матчах сезона АПЛ
«Ливерпуль» предложит Райану Гравенберху новый контракт.
«Ливерпуль» этой зимой начнет переговоры о новом контракте с Райаном Гравенберхом, об этом информирует GiveMeSport.
Сообщается, что руководство «красных» и главный тренер Арне Слот после летних трансферов переключили внимание на продление контрактов с ключевыми игроками.
Действующее соглашение с 23-летним полузащитником истекает через 3 года, Гравенберх зарабатывает более 100 000 фунтов в неделю. Однако «Ливерпуль» новым соглашением хочет отметить его важность для команды.
В текущем сезоне Райан провел 17 матчей за «красных» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевых передачи. Его подробную статистику можно изучить здесь.
В мае Гравенберх был признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: GiveMeSport
