Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «В нашей целевой аудитории рост доли осенней части РПЛ по сравнению с 2024 годом – 13%, среди мужчин 14-24 лет – на 93%»

Генпродюсер «Матч ТВ»: наша целевая аудитория – мужчины от 14 до 59 лет.

Генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин ответил на вопрос о специфике зрителей телеканала.

– Как менялся портрет аудитории «Матч ТВ», особенно после отстранения российских спортсменов от соревнований?

– Наша целевая аудитория – мужчины от 14 до 59 лет. Нас так видят рекламодатели, и мы на них ориентируемся.

Ничего существенного в этом плане не меняется, хотя некоторые виды спорта – например, биатлон – собирают традиционно женскую аудиторию тоже. Если в среднем среди зрителей «Матч ТВ» представительниц прекрасного пола 21%, то на биатлоне – около 40%.

Рост молодой аудитории сказывается и на показателях российского футбола. Например, в нашей целевой аудитории рост доли осенней части РПЛ по сравнению с 2024 годом составил 13%, при этом среди молодой аудитории (мужчины 14-24 лет) – почти в два раза, на 93%, – сказал Тащин.