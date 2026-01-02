«Санкт-Паули» подписал японского защитника Андо из «Ависпа Фукуока». У 26-летнего игрока один сезон в высшей лиге Японии
«Санкт-Паули» объявил о подписании 26-летнего центрального защитника Томоя Андо из японского клуба «Ависпа Фукуока».
Стороны договорились не раскрывать условия трансфера.
В 2025 году Андо провел свой первый сезон в высшей лиге Японии. Он сыграл 36 матчей и забил четыре мяча.
В июле защитник впервые был вызван в сборную Японии, за которую на данный момент провел три матча.
