«Вильярреал» подписал 21-летнего вингера Фернандеса. Контракт экс-игрока «Велес Сарсфилд» – до 2031 года
«Вильярреал» подписал левого вингера Тьяго Фернандеса.
«Вильярреал» заключил соглашение с 21-летним полузащитником Тьяго Фернандесом на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2031 года.
Ранее аргентинец расторг контракт с клубом «Велес Сарсфилд». Дебютировав за основную команду в 2023 году, он забил 6 голов и отдал 9 результативных передач 48 матчах за аргентинский клуб.
Фернандес также вызывался в сборную Аргентины U23. В декабре 2024 года он получил травму колена и больше не играл за национальную команду.
В «Вильярреале» игрок будет частью первой команды, он уже приступил к тренировкам.
Изображение: villarrealcf.es
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Вильярреала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости