«Вильярреал» подписал 21-летнего вингера Фернандеса. Контракт экс-игрока «Велес Сарсфилд» – до 2031 года

«Вильярреал» подписал левого вингера Тьяго Фернандеса.

«Вильярреал » заключил соглашение с 21-летним полузащитником Тьяго Фернандесом на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2031 года.

Ранее аргентинец расторг контракт с клубом «Велес Сарсфилд». Дебютировав за основную команду в 2023 году, он забил 6 голов и отдал 9 результативных передач 48 матчах за аргентинский клуб.

Фернандес также вызывался в сборную Аргентины U23. В декабре 2024 года он получил травму колена и больше не играл за национальную команду.

В «Вильярреале» игрок будет частью первой команды, он уже приступил к тренировкам.

Изображение: villarrealcf.es