В «Реале» обеспокоены количеством травм и ищут источник проблемы. Клуб пересмотрит систему подготовки и восстановления
В «Реале» обеспокоены количеством травм, сообщает As.
Ранее из-за растяжения связок колена выбыл Килиан Мбаппе, ожидается, что француз пропустит несколько недель. Всего по ходу сезона в «Реале» зафиксировано 23 травмы.
В клубе ищут источник проблемы и возможное решение, которое, по всей видимости, связано с физической подготовкой.
В качестве одной из причин также называется участие в Клубном чемпионате мира летом, что привело к сокращению предсезонной подготовки. У «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», также участвовавших в турнире, сопоставимые показатели по числу травм, особенно мышечных.
По словам источника, в «Реале» теперь будут уделять особое внимание профилактике возможных травм, поиску плана тренировок и восстановления, который позволит остановить рост числа повреждений.