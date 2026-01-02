В «Реале» обеспокоены количеством травм и ищут источник проблемы. Клуб пересмотрит систему подготовки и восстановления

В «Реале» ищут причину частых травм у игроков.

В «Реале» обеспокоены количеством травм, сообщает As.

Ранее из-за растяжения связок колена выбыл Килиан Мбаппе , ожидается, что француз пропустит несколько недель. Всего по ходу сезона в «Реале » зафиксировано 23 травмы.

В клубе ищут источник проблемы и возможное решение, которое, по всей видимости, связано с физической подготовкой.

В качестве одной из причин также называется участие в Клубном чемпионате мира летом, что привело к сокращению предсезонной подготовки. У «Челси », «Манчестер Сити » и «ПСЖ », также участвовавших в турнире, сопоставимые показатели по числу травм, особенно мышечных.

По словам источника, в «Реале» теперь будут уделять особое внимание профилактике возможных травм, поиску плана тренировок и восстановления, который позволит остановить рост числа повреждений.