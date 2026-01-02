Мбаппе полетит с «Реалом» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. Участие форварда в полуфинале с «Атлетико» маловероятно
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе полетит с командой в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании.
Ранее стало известно, что у футболиста выявлено растяжение связок левого колена. По информации L’Equipe, он может пропустить не менее трех недель.
Как и предполагалось, участие Мбаппе в матче полуфинала против «Атлетико» 8 января маловероятно. Об этом сообщает El Chiringuito TV со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса.
Финальный матч турнира пройдет 11 января. Ранее отмечалось, что француз имеет шанс сыграть в финале против «Барселоны» или «Атлетика», если «Мадрид» туда пройдет.
