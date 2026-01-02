Флик о Гарсии и фанатах «Эспаньола»: «Нужно поддерживать свою команду, а не идти против другой. Надо излучать позитивную энергию, мы все люди и должны жить вместе»

Флик о фанатах «Эспаньола»: надо болеть за свою команду, а не идти против другой.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможных нападках фанатов «Эспаньола » на Жоана Гарсию .

Вратарь перешел в «Барселону» из «Эспаньола» летом и завтра впервые сыграет против бывшей команды.

«Самое важное в футболе – поддерживать свою команду, а не идти против другой. Это лучше всего для твоей команды. Все должны излучать позитивную энергию. Нужно концентрироваться на своей команде, а не на сопернике».

О настрое Жоана Гарсии

«Я не вижу никаких отличий по сравнению с последними неделями. Это будет важный матч. Он уверен в себе, верит в свои сильные стороны и качество – именно это он хочет показать завтра».

О защитных сетках за воротами

«Я настроен позитивно. Мы все люди и должны жить вместе. Нужно уважать друг друга – это самое важное в футболе. Думаю, мы все должны придерживаться единого пути», – сказал Флик.