Тренер «Челси» Макфарлейн перед «Ман Сити»: «Речь не обо мне, не о моей первой игре и не о противостоянии с Пепом. Игроки полны желания победить, они уже бывали в такой ситуации»

Калум Макфарлейн высказался перед матчем «Челси» против «Манчестер Сити».

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался в преддверии матча АПЛ против «Манчестер Сити », который пройдет 4 января.

– Никогда не знаешь, чего ожидать, но футболисты продемонстрировали энергию и энтузиазм на сегодняшней тренировке. Они выглядели сосредоточенными, полны желания победить.

Футболисты знают, что в воскресенье у нас очень важная игра, и нужно показать все, на что мы способны. Это чувствуется. Они профессионалы, занимаются этим давно. Они уже бывали в такой ситуации.

Рис Джеймс великолепен. Настоящий лидер, поддерживал тренерский штаб и игроков. Большего и желать нельзя. Мы сосредоточены на том, чтобы показать наилучший результат.

– Какие чувства вы испытываете с учетом того, что вам предстоит сыграть против Пепа Гвардиолы в вашем первом матче?

– Это футбольный матч. Речь идет не обо мне, не о моей первой игре и не о противостоянии с Пепом. Речь идет о матче «Челси » против «Сити». Это две топ-команды.

Мы выйдем на поле и будет бороться. В этом сезоне мы уже видели, на что способна команда в важных матчах. Мы с нетерпением ждем этого вызова, – сказал Калум Макфарлейн.